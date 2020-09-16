أحمد حلمي يكشفي كيف استغل الدور الثاني للوصول للبطولة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكدالفنان أحمد حلمى، "عندما أخذت قرار دخول عالم التمثيل ، كان لدى عدة معيار محدد وضعته قبل قبولى عمل بطولة مطلقة، وهو عندما أسير فى الشارع والناس تنادينى باسمى فى ذلك الوقت سأقدم فيلم بطولة،



وأضاف" خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة "ولكن كنت لم أر جدوى بأن أقدم بطولة ليقول الناس (ده فيلم عاطف اللى كان فى الناظر) مثلا، لذلك استغليت منطقة الدور الثانى وكانت فى ذلك الوقت منطقة فارغة لا أحد يشغلها فاستغللتها وقدمت الدور الثانى مع كبار النجوم، حتى بدأت الناس تعرف اسمى وكنت حريصا جدا على تقديم أعمال مختلفة"


يشار إلي أن حل أحمد حلمي، حل ضيف مع النجمة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة عبر شاشة dmc، وتحدث عن اسرار لأول مرة في حياته.

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