اليابان: انتخاب يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
رئيس الوزراء الياباني سوغا
رئيس الوزراء الياباني سوغا
وكالات
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أعلنت البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، انتخاب يوشيهيدي سوغا، رئيسا للوزراء، خلفا لرئيس الحكومة السابق شينزو آبي، الذي استقال لأسباب صحية.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، أنه من المرتقب أن يعلن سوغا (71 عاما)، المقرب من آبي، عن تشكيلة حكومته في وقت لاحق، ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو 8 سنوات.

 

وفاز سوغا، يوم الاثنين الماضي، بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب.

 

وكان سوغا، وعد  في خطاب أمام حزبه بمواصلة سياسة سلفه آبي، الذي كان يتولى السلطة في اليابان منذ نهاية 2012.

 

ويذكر أن سوغا كان كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة آبي. وقد وصوت البرلمان الياباني لصالح انتخاب سوغا، حيث يملك الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه الأغلبية.

 

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