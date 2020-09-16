الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع بديل اللاعب أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أحمد فتحي قد أعلن رحيله عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز، بداية الموسم الجديد.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم المعار لصفوف إنبى، خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز دفاعات المارد الأحمر.

ويوجد مفاوضات مكثفة من قبل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، وعدلى القيعي مستشار التعاقدات، مع إدارة إنبى والنجوم من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت.

وعرضت إدارة النادي الأهلي على نادي النجوم مبلغ 13 مليون جنيه، من أجل التنازل عن خدمات كريم فؤاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.



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