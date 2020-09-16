ضبط 2 طن مرقة دجاج غير مطابقة للمواصفات بطوخ

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ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، أحد مزارع الدواجن عثر بداخلها على 2 طن ونصف مرقة دجاج غير مطابقة للمواصفات.



كانت بعض المعلومات قد وردت إلى مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بوجود أعمال مخالفة لترخيص المكان كمزرعة للدواجن.



وبعد التحريات وبمداهمة المكان ومن داخل مزرعة الدواجن جرى ضبط 260 كرتونة مرقة دجاج غير مطابقة للمواصفات، وهي تحتوي على 5440 باكتة مرقة دجاج بمتوسط 30 قطعة في كل باكتة بإجمالي وزن 2 طن و600 كيلو جرام.



وتلاحظ أن المكان عبارة عن مزرعة دواجن، يعيد المسئول تعبئة مرقة الدجاج بعبوات أخرى لنفس الشركة المصنعة بأحجام مختلفة بدون أي مستندات مع عدم وجود ترخيص للمكان، وعدم استيفاء للاشتراطات الصحية، وجرى ضبط الأصناف وعرض المحضر على النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



تشكلت لجنة المراقبة من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر مراقب أول الأغذية بالقليوبية، ومكتب مراقبة الأغذية بطوخ، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.