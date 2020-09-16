ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية





حيث قام السائق بدهس الضابط اثناء استوقافه لسؤاله عن رخصته ورخصة الأتوبيس فقام السائق بقيادة الأتوبيس برعونه واصطدم بالضابط وفرا هاربا ما ادى الى استشهاد الضابط وإصابة أمين شرطة كان بصحبة الضابط الشهيد.







و تبين ان المتهم يدعى " فايز ا ا ع " قائد السيارة "178 " د ن ج " اتوبيس ركاب " من قرية تابعه لمركز شرطة قليوب واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعه وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم والاتوبيس وجارى عرضه على النيابة.



وكان الرائد شرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور استشهد على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب على الدائرى إثر صدم أتوبيس له خلال محاولة الضابط إيقاف قائده فرفض وفرا هاربا واستشهد قبل وصوله المستشفى.



فيما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة بينما فر قائد الأتوبيس هاربا وتم تتبع خط سير السائق الى ان تم القبض عليه وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن جثمان الشهيد والتحفظ على المتهم للعرض باكر للتحقيق كما قررت التحفظ على الاتوبيس المتسبب فى الحادث.

تمكنت مباحث مديرية أمن القليوبية من القبض على السائق المتسبب فى وفاة ضابط شرطه تابع للإدارة العامة للمرور.