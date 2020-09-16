الطالع الفلكي الأربِعَاء 16/9/2020..عَلى قَدَمَيْك!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 6 تُوت قبطى ، 16 أيلول رُومى ، 28 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - الرّاجل الجَدَع مَيِزْعَلْش عاللى رَاح ، ياخُد الهُدر ويُأف تَانِى على رِجْلِيه.(كامل أنور من فيلم الأيدى الناعمة-1963)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبرج العذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشمس من الأسد للعذراء فى الثّالثة و 40 دقيقة عصر اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للميزان فى الثّالثة و 35 دقيقة فجر 17 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان 22 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 27 سبتمبر)

(القمر) ------ فى الأسد (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





برج العذراء برج الإستشفاء والتداوى سواءً من الصدمات النفسية عاطفية أو مالية ومن الأمراض الجسدية خاصةً الأمراض الجلديّة فسيّد البرج هو كوكب عطارد الطبيب والإعلامى ، الإهتمام بالأطفال الصّغار ورعايتهم صحيّاً وفحص مواعيد تلقّى الأمصال فى مواعيدها المُحدّدة ، البدء فى كورس تحسين القوام أو التداوى بالأعشاب والطب البديل الآمنة كوْن العذراء برج الصيدلة ، العودة لمقاعد الدّراسة أثناء وجود الشمس فى العذراء تُؤمّن إمتصاصنا لأعلى قدر مُمكن من المعلومات فى أقصر وقت والدراسة المُستمرة لامفر منها لتحديث قدراتنا العلمية والمهنيّة بكورسات ودبلومات مُكثّفة مضغوطة مفيد ليكون بإمكاننا مُواكبة التطوّر والإحساس بأننا شباب ولا نرتكن على شهادة علمية تقادمت بمرورالأعوام ، هذا كفيل بتأميننا من الشعور بالعَجَز أمام مدير العمل فى مُقارنة مع شاب حديث التخرج إلتحق حديثاً بالعمل وحاصل على شهادة علمية راقية.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الإبتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة مرتفعة وتصفية خلاف بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة ، الكلمة الزّين.





برج الثور: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج السّرطان: الإحتمالات لمقابلتك مُحتالين بياعين كلام واردة ،ليس كل مايلمع ذهباً ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.





برج الأسد: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك ، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج العذراء: قم بممارسة نشاط ترفيهى مُريح لأعصابك حتى إن كانت الحفلة عبارة عنك وكوب من الشّاى والبسكويت، وألبوم مُوسِيقِى ضخم على جهاز الكمبيوتر.





برج الميزان: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العقرب: فرصة لتنظيم مكتبك إن كنت تُعانى من تلال المستندات ولخبطة الدّفاتر ، وعملية الصيانة السنويّة لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج الجدى: ترغب فى شرب كوب من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج الدّلو: فحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الحوت: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.