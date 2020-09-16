خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. الموعد وطرق التسجيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
تنسيق الدبلومات الفنية 2020
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خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. الموعد وطرق التسجيل

يفتح باب تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، وذلك لتسجيل رغبات الطلاب الموعد الحاصلين على شهادة الدبلوم هذا العام للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية.

ويبحث طلاب الدبلومات الفنية، بمختلف الشعب عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية وكيفية التسجيل، بعد انتهاء الطلاب من أداء جميع امتحاناتهم للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في منتصف شهر أغسطس الماضي.

ويظل باب التنسيق مفتوح أمام الطلاب لمدة أسبوع ليتم بعدها الإعلان عن النتيجة والتقديم في الكليات.

خطوات التسجيل في التنسيق

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية "التنسيق" بالضغط علي الرابط التالي (اضغط هنــــــا).

تحديد خدمة تنسيق الشهادات الفنية.

كتابة البيانات المطلوبة والاسم.

الانتقال إلى قائمة تسجيل الجامعات والكليات لتحديد رغبة الطالب.

التأكد من صحة جميع البيانات المكتوبة.

الضغط على كلمة “تسجيل”.

خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية

يتم الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية من خلال بوابة الحكومة المصرية.

الضغط على دليل القبول بالمعاهد والكليات.

اختيار الطالبة المحافظة.

اختيار اسم الكلية أو المعهد.

خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. الموعد وطرق التسجيل

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