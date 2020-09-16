باتريس كارتيرون في العملاق السعودي

توصل نادي التعاون السعودي إلى اتفاق مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق خلفًا للسعودي عبد الله عسيري الذي كان يرأس الجهاز الفني بشكل مؤقت.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن كارتيرون فسخ عقده من الزمالك أمس من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور فشل في إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بالسوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وكان التعاون قد أقال البرتغالي فيتور كامبليوس وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.