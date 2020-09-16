جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في مسابقة "تطبيقات الخدمات الحكومية" 

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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حصدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني  جائزة  مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتشجيع الفكر الإبداعي وروح الابتكار لدى الشباب في تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية  بما يسهم في تسريع الأداء الحكومي بشكل مبتكر ومتميز.

حيث فاز تطبيق "تذكرتك" الذي ابتكره مجموعة من شباب جامعة عين شمس من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول فيما يخص قطاع النقل والمواصلات. وتقوم فكرة التطبيق (تذكرتك) على تطوير حلول تقنية ذكية وسريعة وغير نمطية لحجز رحلات القطارات والمترو وهيئة النقل العام، بما يسهم فى تيسير الخدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد

وقد كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطلاب في حفل مصغر أقيم أمس  بمقر الوزارة. حيث حصل فريق جامعة عين شمس على جائزة مادية، بالإضافة إلي مساندته لتحقيق واحتضان وتنفيذ التطبيق والمساعدة لإنشاء الشركة الخاصة به.

يذكر أن إطلاق الجائزة بالجامعات المصرية استهدف مجموعة من عشرة قطاعات رئيسة أبرزها قطاع السياحة، والنقل والمواصلات، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، والخارجية، والعدل، والتموين، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القطاعات الأكثر إلحاحًا والأكثر استخدامًا لعملية التحول الرقمي لتيسير إجراءات الحصول على الخدمات والتي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر وتوفير الوقت والجهد.

هذا وقد تم الاستعانة بمجموعة من الخبراء لاستقبال الأفكار فضلًا عن التدريبات التي قدمها مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع للوزارة للفرق المتقدمة، إلي جانب لجنة التحكيم والتي جاءت بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات وذلك باعتبار الجامعات أكثر مؤسسة تستقبل الشباب، فضلًا عن مشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء من وزارتي النقل والاتصالات وكذا مشروع الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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