حادث مروع.. اصطدام حافلة أطفال بقطار في نيوزيلندا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
اصطدام قطار بحافلة
اصطدام قطار بحافلة
وكالات
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أفادت وسائل إعلام في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، بإصابة عشرات الأطفال بجروح، جراءاصطدام حافلة مدرسية بقطار في مدينة بانيثورب في الجزيرة الشمالية.

 

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تلقى ما بين 30 و40 طفلا العلاج بعد إصابتهم بجروح متوسطة وطفيفة، وتم نقل 6 منهم إلى المستشفى في مدينة بالمرستون نورث، التي تعتبر أكبر مدينة في المنطقة.

 

وكانت الشرطة النيوزيلندية، أكدت عدم وجود إصابات خطيرة بين الأطفال، لكنها أشارت إلى أن البعض كانوا بحاجة إلى علاج طبي، دون أن تحدد عددهم الدقيق.

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نيوزيلندا قطار اصطدامم حافلة اصابة عشرات الاطفال

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