اليوم.. غلق التسجيل الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلن التنسيق الالكتروني عن إغلاق الموقع فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء لتسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات للعام الجامعى 2020 2021 وذلك وفقا للجدول الزمنى لمرحلة تقليل الاغتراب.

وكانت انطلقت مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق 2020 لطلاب المرحلة الأولى والثانية بالتنسيق يوم السبت الماضى 12 سبتمبر الماضى.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أعلن أمس الإثنين أن 80 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهي:

أولًا.. التحويل بين الكليات:

● التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.
● التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
● الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
● التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.
● لا توجد تحويلات ورقية.
● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
● استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.
● المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

■ ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:

● يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.
● لا توجد تحويلات ورقية.
● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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