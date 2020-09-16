كيليان مبابي يصدم برشلونة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:54 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
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اشتعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على عرش الكرة العالمية.

 

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسبانيعن أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط وأنه مستعد للتضحية بالأموال إن لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفه وليس برشلونة.

 

وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن تقدم أي عرض لمبابي حتى تحصل على اتصال من مسؤولي باريس أنفسهم للجلوس على طاولة المفاوضات لحسم الصفقة.

 

 

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