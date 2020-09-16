جاريث بيل في طريقه إلى توتنهام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
بيل
بيل
الفجر الرياضي
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كشف جوناثان بارنيت وكيل لاعب ريال مدريد جاريث بيل عن أن المهاجم الويلزي لا يزال يحب فريقه السابق توتنهام، وهو المكان الذي يريد التواجد فيه.

 

قال وكيله: "جاريث لا يزال يحب "السبيرز"، نحن نتحدث، هو المكان الذي يريد أن يكون فيه".

 

وترك بيل (31 عاماً) توتنهام للانضمام إلى ريال مدريد في 2013، وسجل للنادي "الملكي" أكثر من 100 هدف، وفاز معه بدوري الأبطال 4 مرات ولكن خسر مكانه في الفريق، ولم يخف رغبته في الرحيل.

 

وكان توتنهام ضم بيل من ساوثهامبتون في 2007.

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