أحمد فهمي ينفي اصابه زوجته بفيروس كورونا

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نفى الفنان أحمد فهمي حقيقة إصابة زوجته الفنانة هنا الزاهد، بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال لقاء له في Et بالعربي.



وتحدث أحمد فهمي قائلا: "أن زوجته بخير وليس بها شئ، ولا صحة لما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابتها".



وتابع قائلاً: "أن ما لديها هو برد شديد فقط".



يذكر أن آخر أعماله مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع ويزو وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام.