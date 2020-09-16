في ذكرى وفاته.. تعرف على قصة حب فؤاد المهندس وشويكار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذى يعد أحد أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة، وبالأخص برفقة زوجته شويكار.

التقى فؤاد المهندس وشويكار للمرة الأولى في مسرحية "السكرتير الفني"، رفض فى البداية التمثيل معها بسبب الاختلاف فى وجه نظرهما، قدما معًا ما يقرب من 26 عملًا سينمائيًا.

طلب فؤاد المهندس من شويكار الزواج منها، أثناء أداء أحد المشاهد على المسرح، وكان زواجهما ناجح، استمر الزواج لمدة 20 عامًا، حاول عدد من الأصدقاء المقربين منهما التوسط لعدم وقوع الطلاق، حتى أن نجل " المهندس " من زوجته الأولى، قام بذلك؛ نظرًا للعلاقة الطيبة التى تجمعه بزوجة أبيه. 

وقام فؤاد بتقديم العديد من الأعمال الناجحة مع شويكار، بعد طلاقهما.

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