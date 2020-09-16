مصر تستضيف البطولة الدولية لكمال الأجسام فبراير المقبل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عقد الاتحاد المصري لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور عادل فهيم، ورئيس الاتحاديين العربي، والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، مؤتمرا صحفيا في إحدى الفنادق الكبري، للاعلان عن تنظيم البطولة الدولية الثانية "مصل تك دايموند كاب ايليت برو"تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمقرر إقامتها من ١٨ حتى ٢٠ فبراير المقبل ٢٠٢١ بحضور عبد العظيم حجازي الشريك الرسمي للبطولة الدولية والمنسق العام و المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد والعديد من المهتمين باللعبه ورجال الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

ومن المقرر حضور رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، رفائيل سانتونجا، فعاليات البطولة الدولية بمصر، و كذلك جميع أعضاء الاتحاد الدولي .

ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم أن هذة البطولة تختلف عن البطولات السابقة نظراً للمكافأت الضخمة التي رصدت للفائزين بالمراكز الأولى والتي تصل ٢ مليون جنيه، بجانب ١٥ كارت احتراف بمشاركة متميزة للعديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية من خلال الاشتراك بالبوابة الإلكترونية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

واضاف "فهيم" أن البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بالكامل، وطاقم التحكيم على أعلى مستوى عالمي نظراً لأهمية البطولة والموهلة لبطولات Elite pro العالمية، والتي تقام سنوياً في بعض الدول الأوروبية وهناك محاولات جاده لاستضافتها في مصر العام المقبل بجانب هناك جهود مخلصة لإستضافة مصر بطولة العالم لكمال الأجسام بالقاهره.

وفي نفس السياق قال عبد العظيم حجازي الشريك الرسمي للبطولة أن هدفنا الأسمى المساهمة في الارتقاء بلعبة كمال الأجسام، وتنظيم بطولات بطولات ذات الطابع الدولي، وعلى هامش البطولة سيتم اختيار الحاصلين على المراكز الأولى في تلك البطولة، ورعايتهم فنياً من أجل العودة مجدداً لامجاد منتخب مصر صاحب الإنجازات الدولية السابقه

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