أحمد حلمي يعلن عن عودته لدراما رمضان 2021





أعلن الفنان أحمد حلمي، عن عودته للعمل الدرامي مرة آخرى؛ بعد انقطاع دام لمدة 27 عامًا، وذلك خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الاعلامية إسعاد يونس.وكشف أحمد حلمي خلال هذا اللقاء عن خوضه الدراما الرمضانية لعام 2021؛ بعد انقطاع دام 27 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" الذي تم عرضه عام 1993م.يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.