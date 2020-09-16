حمادة هلال: "ربنا الرزاق مش البشر"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:37 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شارك النجم حمادة هلال جمهوره صورة جديدة له، عبر خاصية "استوري" على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهر في الصورة وهو يجلس على الشاطئ وخلفه البحر، وعلق على الصورة قائلاً: "الله هو الرزاق مش البشر". 


يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا اغنية طحن في طحن ومن بعض كلمات تلك الأغنية : "عايشين ومش عايشين .. بنكبر ومش حاسين .. حياة بين البينين وظروف متركبة .. في ساقية مربوطين.. بتفرمنا السنين.. ابيضو الشعرتين واحنا في عز الصبا ".

الأغنية هي من إنتاج حمادة هلال حيث إتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه أغنياته مثل "ست الناس" في عيد الأم و "ياجماله" مع منة عرفة و قبلها " أشرب شاي".وهي من كلمات هشام عبد الحليم والحان حسن سراج وتوزيع أوكا .


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