محمد فراج يوجه رسالة للنجم أحمد حلمي (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الفنان محمد فراج، عن حبه وإعجابه الشديد ب الفنان أحمد حلمي، مؤكدا بأنه فنان مؤثر في السينما المصرية.

وحرص محمد فراج، على أن يتحدث عن أفلام أحمد حلمي وقال إنه قدم أعمال جيدة وصنع تاريخ مؤثر في السينما المصرية.

ووجه رسالة لحلمي، عبر برنامج "صاحبة السعادة" أشاد فيها بإبداعه وابتكاره كفنان.

وكان النجم أحمد حلمي، قد حل ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، عبر قناة dmc.

 

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