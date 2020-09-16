فيلم "زنزانة 7" لأحمد زاهر بجميع دور العرض غدا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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أعلنت الفنانة عبير صبري، أن فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "زانزنة 7" سيتم عرضه اليوم بجميع سينمات مصر والسعودية والإمارات.

ونشرت عبير، البوستر الرسمي لفيلم زانزانة 7، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت صبري، على البوستر قائلة: "غدا إن شاء الله بالسينما في مصر الامارات السعوديه فيلم زنزانة ٧بالنجاح لكل صناعه".

فيلم زنزانة 7، تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحم زاهر ونضال الشافعي ومايا نصر وعبير صبري ومنة فضالي وأحمد التهامي، والفيلم من تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.

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منه فضالى فيلم زنزانة 7

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