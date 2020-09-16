شاهد.. الجيش الليبي يعلن القبض على زوجة أمير داعش: مصرية ولا تعرف اسمه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:16 ص
المصرية المقبوض عليها
المصرية المقبوض عليها
الفجر
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أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، القبض على امرأتين، بينهما امرأة مصرية، وهي زوجة "أبوعبدالله" أمير تنظيم داعش الجديد في ليبيا، الذي تم قتله.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي قبل قليل، إن عملية أمنية في مدينة سبها جنوب ليبيا، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، بينهم اثنين ليبيين، وثلاثة سعوديين، ومصري، وآخر نيجيري، وآخر من ساحل العاج.

وأشار إلى أن السيدة المصرية المقبوض عليها، تدعى "نجلاء محمود عفيفي حسين"، ولديها ابنين، مسجونين حاليا، ووصلت إلى ليبيا في أول يناير الماضي، وكانت زوجة داعشي سابق كان في تنظيم بيت المقدس، وهي حاليا زوجة أمير داعش المقتول في ليبيا، مشيرا في نفس الوقت إلى أنها لا تعرف اسمه الحقيقي.

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