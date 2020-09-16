ميدو: تاكيس سينجح مع الزمالك والأبيض لن يتأثر برحيل أحد

راهن أحمد حسام ميدو، على نجاح اليوناني تاكيس جونياس، مدرب فريق وادي دجلة السابق، مع نادي الزمالك في حال توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تاكيس مدرب يستطيع فرض سيطرته على غرفة ملابس الزمالك والتعامل مع اللاعبين بشكل جيد".

وأشار إلى أن تاكيس قادر على تطبيق أسلوب لعبه وفلسفته بالشكل الأمثل مع قائمة الزمالك التي تضم عناصر قوية.

وشدد على أن الزمالك لن يتأثر برحيل أحد، موضحا أنه رحل عنه الكثير وأسماء لامعة ولم ولن يتأثر، مختتما، "بالطبع كارتيرون مدرب مميز ولكن الزمالك يظل كبيرا".