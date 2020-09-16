اجتماع عاصف بين بارتوميو وميسي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يستعد للإجتماع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت فضائية Deportes Cuatro الإسبانية بأن بارتوميو سيطلب من ميسي تخفيض راتبه ونقل هذا الأمر لبقية اللاعبين.

وأكدت الفضائية الإسبانية أن هذا الأمر قد يفجر صراع جديد بين رئيس البرسا والبرغوث الأرجنتيني قائد الفريق الكتالوني خاصة بعد أن طلب النادي من اللاعبين خفض رواتبهم في الموسم المنصرم.

وأشارت الفضائية الإسبانية إلى أن ميسي كان قد فتح النار على بارتوميو وإدارته في الأسابيع الماضية وذلك قبل أن يقرر البرغوث الأرجنتيني الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم الحالي علمًا بأن عقده ينتهي في 2021.

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