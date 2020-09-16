عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مواقع شمال قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوما على مواقع للفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، وفقا لما أفادت قناة الغد الفضائية.



يأتي ذلك تزامنا مع أجواء متوترة تعيشها القضية الفلسطينية بعد توقيع اتفاق سلام، بين دولتي البحرين والإمارات، مع إسرائيل، برعاية أمريكية، وسط رفض شديد من الفصائل، والسلطة الفلسطينية.



هذا، ورعت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.