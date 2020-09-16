نصيحة ذهبية من أحمد حلمي للآباء لتربية الأبناء بشكل سليم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تحدث الفنان أحمد حلمي عن وقوع الآباء في أخطاء كثيرة أثناء التعامل مع أطفالهم ظنًا منهم بأن هذا الأسلوب يصنع منهم أجيال تتحمل المسؤولية.

وقال أحمد حلمي خلال لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها الشهير صاحبة السعادة: لو بتزعق عشان خلقك ضيق لازم تسيطر على نفسك وماتزعقش.

وأضاف: ولو بتزعق عشان تربي ف ده غلط أصلا .. الزعيق والضرب ده غير مدرج وبيعمل عقد نفسية.

واختتم حديثه: لو انت كسرت الجسر بتاع العلاقة اللي مابينك وبين بنتك أو ابنك ماترجعش تندم إنهم مابيحكوش معاك.

يذكر أن أحمد حلمي، كان قد حقق نجاحات كبيرة من خلال أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وشارك في بطولته منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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