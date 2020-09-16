اليوم.. أولى جلسات استئناف محمد رمضان على حكم حبسه بتهمة سب الطيار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
مـروة هيـكل
Advertisements
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الدقي، أولى جلسات استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبواليسر، والصادر من محكمة جنح الدقي.

كان مجدى حلمي، المحامي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت، تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وتقدم بالاستئناف أحمد الجندي، المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان حبس محمد رمضان بوابة الفجر الفجر الطيار الموقوف الطيار أشرف أبواليسر

أخبار تهمك

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

سر انقلاب ميسي الكبير على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب بيراميدز السابق مرشح لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

بعد حبسه لمدة سنة.. قضية أخرى في انتظار محمد رمضان

أول رد فعل لمحمد رمضان على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف

حبس محمد رمضان بسبب الطيار الموقوف الأكثر بحثًا على جوجل

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:41 ص

رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

11:39 م

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

04:01 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

09:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر