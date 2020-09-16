اليوم.. أولى جلسات استئناف محمد رمضان على حكم حبسه بتهمة سب الطيار

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الدقي، أولى جلسات استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبواليسر، والصادر من محكمة جنح الدقي.



كان مجدى حلمي، المحامي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبواليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.



وأصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت، تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".



وتقدم بالاستئناف أحمد الجندي، المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه.

