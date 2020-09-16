سليمان عيد بصحبة محمد هنيدي في كواليس "النمس والأنس"

وعلق قائلاً: "الحمد لله النهاردة كان آخر يوم في تصوير فيلم النمس والانس إخراج الأستاذ الكبير شريف عرفة وبطولة أصدقاء العمر النجم محمد هنيدي، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر وآخرين .



فيلم "النمس والإنس" يُشارك في بطولته محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.



ويجسد الفنان محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، الذي يجسد دوره الفنات شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبي ثم يتزوج منها.

شارك الفنان سليمان عيد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام، ظهر خلالها في كواليس فيلم "النمس والأنس" للنجم محمد هنيدي.