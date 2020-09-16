هشام يكن: كارتيرون ترك ذكرى سيئة مع الجماهير بقرار رحيله

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

علق هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالرحيل عن تدريب الأبيض.

 

وأكد هشام يكن، أن رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك يعتبر تصرف غريب من جانبه وترك ذكرى سيئة له مع الجماهير.

 

وقال هشام يكن خلال حواره ببرنامج الماتش: "من المؤكد أن كارتيرون تلقى عرضا كبيرا ولذلك رحل عن الزمالك، لكنه ترك ذكرى سيئة مع الجماهير".

 

وأكمل يكن حديثه قائلا: "طارق يحيى قريب إلى حد كبير من لاعبي الزمالك وسيكون مناسب لتولي مهمة المدرب".

 

وأعلن نادي الزمالك اليوم الثلاثاء رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق بشكل رسمي بعدما فسخ عقده مع النادي عن طريق دفع الشرط الجزائي والمقدر بقيمة 250 ألف جنية.

 

أخبار تهمك

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب بيراميدز السابق مرشح لتدريب الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

منذ أقل من ساعتين

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 10 ساعة

سر انقلاب ميسي الكبير على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:41 ص

رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

11:39 م

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

04:01 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

09:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر