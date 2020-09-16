قصي خولي يستعد لبطولة درامية جديدة بـ"لا حكم عليه"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

يستعد النجم السوري قصي خولي، لأداء دور البطولة في مسلسل "لا حكم عليه" وهو من تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر.

العمل يتألف من 15 حلقة، وسيتولى إخراجه المخرج اللبناني فيليب أسمر، وهو من إنتاج شركة "الصباح" ولم يتم اختيار الفنانة التي تلعب دور البطولة أمام قصي.

ويتناول المسلسل بعض القصص الاجتماعية الشائكة من بينها تجارة الأعضاء، على أن يعرض على إحدى المنصات المعروفة.

يذكر أن قصي لم يشارك في السباق الرمضاني الماضي بسبب عدم اكتمال تصوير مسلسل “عشرين_عشرين” بسبب انتشار فيروس كورونا، وتشاركه البطولة نادين نسيب نجيم التي تعرضت مؤخراً لإصابات قوية إثر حادثة مرفأ بيروت، ومن المقرر عرض مسلسلهما هذا العام.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 16 ساعة

سر انقلاب ميسي الكبير على برشلونة

منذ 33 دقيقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مواقع شمال قطاع غزة

منذ 41 دقيقة

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

01:28 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

09:25 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر