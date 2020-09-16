ميدو يكشف تفاصيل مفاوضات التعاون السعودي مع كارتيرون

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


كشف أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل مفاوضات التعاون السعودي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي قرر الرحيل أمس الثلاثاء.

 

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، "كارتيرون تواصل مع نادي التعاون السعودي منذ فترة".

 

وأوضح، " كارتيرون كان يخطط للرحيل بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن تأجيل البطولة، جعل إدارة التعاون تعرض عليه 30% من قيمة العقد المتفق عليه مقابل إنه يسيب الزمالك في التوقيت الحالي".

 

وواصل، "الزمالك يظل نادي كبير فطبيعي أن يحدث ارتباك ولكن يبقى اسم القلعة البيضاء كبيرا".

 

واختتم، "طارق يحيى لديه الخبرات التس تمكنه من تخطي تلك الفترة الصعبة مع الزمالك".

أخبار تهمك

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 18 ساعة

سر انقلاب ميسي الكبير على برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب بيراميدز السابق مرشح لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:39 م

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

04:01 ص

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

02:15 ص

فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

01:28 ص

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

09:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر