ميلان يصارع يوفنتوس وباريس على ضم الشعراوي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تتصارع العديد من الأندية الأوروبية من أجل التعاقد مع النجم الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي نجم شنجهاي شنهوا الصيني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن دخل في الصراع ضم النجم الإيطالي كل من أندية آرسنال وميلان، للفوز به خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل".

واستكمل:" إنضم إلي الأندية الراغبة باريس سان جيرمان وروما ويوفنتوس، ولكن على سبيل الإعارة حتى نهاية يناير2021".

وقد انتقل الشعراوي من روما إلى شنجهاي شنهوا في صيف العام الماضي، نظير 16 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الصيني حتى يونيو 2022.

والجدير بالذكر أن لعب الشعراوي مع أندية جنوى وميلان وروما في الدوري الإيطالي، كما مثل موناكو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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