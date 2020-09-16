بتهمة إهدار 100 مليون جنيه.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
مـروة هيـكل
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تلقى النائب العام ، المستشار حمادة الصاوي، ورئيس نيابة الأموال العامة العليا، بلاغا من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ـ رئيس نادي الزمالك، يتهمه بإهدار المال العام.

والتمس "صبري"، في بلاغه التحقيق في واقعة اتهام المبلغ ضده بإهدار أموال نادي الزمالك، مؤكدا انه فوجئ بفيديو للكابتن تامر عبدالحميد، لاعب ومدرب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على صفحته بموقع اليوتيوب، يشرح فيها واقعات إهدار أموال نادي الزمالك من قبل المبلغ ضده، عبارة عن مبالغ 53 مليون جنيه عٌهد لم يتم تسويتها للعاملين بنادي الزمالك، ومنها السلف لمن يدعى محمد سعيد موسى بمبلغ 50000 جنيه، وكذلك مبالغ تم الاتفاق معها على التوريدات لنادي الزمالك من شركات مختلفة، تتعدى قيمتها 100 ألف جنيه، دون أن تكون القيمة الفعلية لتلك العمليات بهذا المبلغ، ومنها شركة الأندلس للتجارة والتوريدات عن توريد 300 شمسية، وتكلفة النقل بمبلغ 6000 جنيه، دون أن تكون القيمة الفعلية لذلك، بجانب صرف العديد من المبالغ كالسلف للعاملين، دون أن يتم تسويتها، ومنها سلفة بمبلغ 391300 جنيه للمدعو إسلام حسن سليمان، وكأن المبلغ ضده يرأس النادي وفق هواه، يصرف لما يشاء ويرفض لما دون ذلك، وأن تلك المبالغ جميعها هي ملك للنادي الذي يمثله المبلغ ضده باعتباره رئيسًا للنادي".

وأوضح مقدم البلاغ، أن تلك الوقائع تشكل جرائم استيلاء وإهدار ما يقرب من 100 مليون جنيه، من أموال عامة، الأمر الذي يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ.

وطالب المحامي، بالتحقيق في الواقعة وإصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضده حال ثبوت الواقعة محل البلاغ.

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