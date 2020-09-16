شبورة وتقلبات جوية.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 85%، ما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل.

أوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت أن مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء تشهد طقسا حارا، بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد، لافتة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في شبورة صباحا، بينما تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 43
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 41
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

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