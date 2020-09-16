علي طريقتها الخاصة.. إيمان سلامة تحتفل بعيد ميلادها

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تحتفل الفنانة إيمان سلامة، بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري .



وشاركت إيمان صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، معلقة: "سنة جديدة من عمري ومش بتمني حاجة من ربنا غير دوام ستره ورضاه عليا هو وأمي ، اللهم اجعلها سنة سعيدة كلها توفيق من الله ونجاح وتحقيق لأحلامي، اللهم لك الحمد علي ما سبق والحمد لله علي ما سيأتي ".



وعلق الكثير علي الصورة موجهين لها رسائل تهنئة منهم الفنان أحمد النجار وكتب : كل سنة وانتي طيبة يا إيمان والفنانة باسمين نيازي وكتبت: "كل سنة وانتي طيبة يا ايمو وتحققي كل اللي بتتمنيه يارب".



يذكر أن إيمان سلامة، شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل "البيت الكبير3،" أمام كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب.

والمسلسل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.