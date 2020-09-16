أحمد حلمي يكشف تفاصيل تدخله لتغيير سيناريو فيلم "عسل أسود"













أعرب الفنان أحمد حلمي، عن سعادته الشديدة بتقديم فيلمه الشهير "عسل أسود"، موضحًا أنه كان متحمس جدا له وعدم شعوره بالقلق من تجسيد دوره به.وقال حلمي في لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها الشهير صاحبة السعادة في موسمه الجديد المذاع عبر فضائية Dmc، إنه عندما يسافر إلى الدول الأوروبية يشعر بالغيرة ويتساءل "لماذا لانكون الأفضل؟".وأضاف أنه حرص على تسليط الضوء على الأشخاص وليس البلد نفسها، وقدم الشخص الفاسد الذي يقبل الرشوة والآخر على النقيض فهو شريف، وبالتالي فهذا الرجل العائد من الخارج أعجب بالبلد لأن بها أشخاص حلوة.وتابع حلمي أن الفيلم كان يحمل إسم جواز سفر مصري وكانت فكرته مختلفة عبارة عن رجل كبير في السن عائد من الخارج يقابل شاب مصري محبط ولكنه اقترح على صناع العمل بتغيير الفكرة وتعديل المسار حول هذا الشاب بطل القصة وبالفعل تم تنفيذ الفكرة وأعجبت الجمهور.