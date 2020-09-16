"بعشق التراب اللي بتمشي عليه".. حمو بيكا يقبل يد والدته ويوجه لها رسالة محبة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك المطرب حمو بيكا جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهر حمو بيكا بالصورة برفقة والداته حيث وجه لها رسالة ملئية بالحب وعلق قائلاً: "ربنا يخليكي لينا يا ست الكل وما يحرمنا منك أبدًا.. إحنا بنعشق التراب اللي بتمشي عليه".

في سياق آخر أحتفل خمو بيكا مؤخرًا بعقد قرانه علي فتاة خارج الوسط الفني ، وأحيا الحفل عدد من المطربين منهم حسن شاكوش، الذي غنى عددًا من أغنياته الشهيرة، بينها "بنت الجيران" ، "ولغبطيطا"، "وداع يا دنياوداع"، كما غنى أيضا محمود الليثي.

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