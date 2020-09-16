"بعشق التراب اللي بتمشي عليه".. حمو بيكا يقبل يد والدته ويوجه لها رسالة محبة

Advertisements

شارك المطرب حمو بيكا جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام".



وظهر حمو بيكا بالصورة برفقة والداته حيث وجه لها رسالة ملئية بالحب وعلق قائلاً: "ربنا يخليكي لينا يا ست الكل وما يحرمنا منك أبدًا.. إحنا بنعشق التراب اللي بتمشي عليه".



في سياق آخر أحتفل خمو بيكا مؤخرًا بعقد قرانه علي فتاة خارج الوسط الفني ، وأحيا الحفل عدد من المطربين منهم حسن شاكوش، الذي غنى عددًا من أغنياته الشهيرة، بينها "بنت الجيران" ، "ولغبطيطا"، "وداع يا دنياوداع"، كما غنى أيضا محمود الليثي.

