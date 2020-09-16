باحث: هذا هو الحل الوحيد أمام جماعة الإخوان (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
سامح عيد
سامح عيد
كـسـاب أحـمـد
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قال سامح عيد، الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تدعي بأن إقامة الخلافة الإسلامية واجبة، ومن يقف ضد هذا المخطط يقف ضد الدين، ويروجون دائمًا الأكاذيب على أي نظام يقف ضدهم.

وتابع "عيد"، خلال حواره ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الجماعة يردون على أن الدولة تهدم المساجد لإثارة الفتن الطائفية، رغم قياد الدولة بهدم كنيسة بالقرب من طريق الكباش بالأقصر للطائفة الإنجيلية، وهذا الهدم يأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة.

ولفت، إلى أن الإخوان لديهم واهم بإمكانية الرجوع للمشهد السياسي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حل تنظيم الجماعة هو الحل الوحيد للتنظيم على الأقل في مصر، لأن هذا الأمر إن حدث فسيحل الكثير من مشاكل شبابا التنظيم الذي تتمثل تهتمهم في الانتماء لجماعة إرهابية.

هذا، و ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وقال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت ضربة قوية، لأنه هو المرشد السرى للإخوان وبالتالي فإن القبض عليه سيكون مؤثر جدا في تنظيم الإخوان وسيزيد من حدة المشاكل والخلافات بين قيادات الجماعة.

وأضاف حافظ أبوسعدة أن القبض على عزت ضربة مؤثرة على البنية التنظيمية للإخوان وتعد الضربة الكبرى ضد تنظيم الجماعة الإرهابية منذ عام 2013، موضحا كيفية تعامل قنوات ومنصات الإرهابية مع القبض على محمود عزت قائلا:" الإخوان دائما ما يحولون أي حدث سواء قبض أو محاكمة إلى مظلومية، سيكون هناك في البداية صدمة الإنكار ومع إقرارهم للحقيقية سيسعون لفكرة المظلومية، سيجعلونها قصة بكائية جديدة".

وذكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تسير في اتجاهها لتحقيق العديد من الإنجازات ولم تتأثر بالحملات التي تشن ضدها وتثبت يوميا أنها قادرة على دحر الإرهاب من جذوره.

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