للمرة الثانية.. تخفيض جديد لراغبي التصالح في الدقهلية (تفاصيل)

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للمرة الثانية على التوالي، تخفيض سعر المتر المسطح، مقابل التصالح بنسبة 25%، وبذلك يصبح إجمالي نسبة التخفيض لسعر المتر المسطح مقابل التصالح بمحافظة الدقهلية حوالي 45%.



يشار أن محافظ الدقهلية، سبق واتخذ قرار خلال الأسابيع الماضية، بتخفيض سعر المتر بنسبة 20% تخفيفا للعبء عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بأنحاء المحافظة.



وفى هذا الإطار، أهيب محافظ الدقهلية، بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد الـ٢٥% المطلوبة جدية تصالح من قيمه التصالح، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتقديم الطلبات في نهاية سبتمبر الجاري، وذلك لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يدعم استعادة حقوق الدولة، من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح خلال الآجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.



ووجه محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة استكمال العمل بكل جدية في ملف التصالح بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الراغبين وتنفيذ التيسيرات التي تم منحها تخفيفا للعبء عن أهالي محافظة الدقهلية، ومراعاة للبعد الاجتماعي.



جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة التيسير على المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي بشأن التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون.



وعلي صعيد آخر، كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، مسئول قطاع الكهرباء بإعداد مذكرة وافية بمشكلة التيار الكهربي، مؤكدا على ضرورة إنشاء "جروب، لجميع المصانع بالمنطقة والتواصل معهم عبر رسائل تطبيق التراسل الفوري "الواتسآب"، بشأن توقيتات الفصل والتوصيل للتيار الكهربي وإبلاغهم قبله بوقت كاف لاتخاذ ما يلزم حيال عمليات التشغيل.



وأكد محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من مشكلات التيار الكهربي لمصانع المنطقة الصناعية بجمصة خاصة أوقات عملية الفصل والتوصيل، حرصا على الإنتاج وعملا على راحة المستثمرين.



كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ محطة الكهرباء الجديدة بجمصة للقضاء نهائيا على مشكلات التيار الكهربي للمنطقة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبدالقادر النوري، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد.