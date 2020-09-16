عاهل البحرين: السلام خيار استراتيجي لبلادنا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
العاهل البحريني
العاهل البحريني
الفجر
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أكد العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده اختارت السلام خيارا استراتيجيا، وأنها تسعى إلى العيش بين الشعوب على الاحترام والتفاهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وقال "ترامب"، إن البحرين اتبعت نهج السلام الذي سيشجع الجميع، لافتا إلى أن السلام يضمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

من جانبه، شدد "بن عيسى"، على أن السلام خيار استراتيجي لبلاده، مضيفا: "نهجنا يقوم على التفاهم والاحترام والتعايش بين الشعوب".

وثمن ملك البحرين يثمن دور الرئيس ترمب لدفع جهود إحلال السلام.

هذا، ورعت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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الكلمات المفتاحية

البحرين والامارات وإسرائيل البحرين الامارات واسرائيل إسرائيل

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