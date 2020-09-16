نجمي برشلونة يعرقلان صفقة ديباي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الصفقة المحتملة بانتقال ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أصبحت معلقة لأسباب مالية.


وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ليون لم يتلق بعد أية عروض رسمية من برشلونة بشأن ممفيس ديباي على الرغم من تأكيدات صحيفة تيليجراف الهولندية أن النجم الهولندي أصبح قريبًا للغاية من الانتقال إلى برشلونة.


وأشارت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر في إسبانيا إلى أن صفقة ديباي تتوقف على مدى نجاح برشلونة في التخلص من بعض اللاعبين الذين لا يريدهم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.


وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن رغبة كومان في التعاقد مع ديباي تتوقف على النجاح في التخلص من الثنائي الأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.


ونوهت الصحيفة الفرنسية أن ديباي سيكون على رأس تشكيلة فريق ليون في مباراته الليلة أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي.


وألمحت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من رغبة رودي جارسيا المدير الفني لأولمبيك ليون في استمرار ديبايحتى نهاية عقده في صيف 2021 إلا أنه لن يمانع بيع النجم الهولندي قبل غلق نافذة الانتقالات في 5 أكتوبر المقبل.

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