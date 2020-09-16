أحمد حلمي يكشف كواليس شخصية عاطف في "الناظر" وأجره في الفيلم









كشف الفنان أحمد حلمي، كواليس شخصية "عاطف" التي جسدها في فيلم "الناظر" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.وقال حلمي، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة "مع النجمة إسعاد يونس، إن أجره في الفيلم كان 13 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المخرج شريف عرفة قال له: "الدنيا تولع وتتحرق لازم الابتسامة متفرقش وشك طول الفيلم".وأضاف: "جملة إنت يا حيوان يا متخلف اللي في أول مشهد لي بشخصية عاطف، في فيلم (الناظر) قالها المخرج شريف عرفة".كما أشاد أحمد حلمي بشريف عرفة، قائلا: "المخرج شريف عرفة كان عارف بيعمل ايه في أي فيلم يقوم بإخراجه وشاركت معه في إكس لارج أيضا".