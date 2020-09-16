عاجل.. ترامب لـ ملك البحرين: السلام يضمن تحقيق هذا الأمر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
ترامب وملك البحرين
ترامب وملك البحرين
الفجر
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تلقى العاهل البحرينيي، الملك حمد بن عيسى، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وقال "ترامب"، إن البحرين اتبعت نهج السلام الذي سيشجع الجميع، لافتا إلى أن السلام يضمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

من جانبه، شدد "بن عيسى"، على أن السلام خيار استراتيجي لبلاده، مضيفا: "نهجنا يقوم على التفاهم والاحترام والتعايش بين الشعوب".

وثمن ملك البحرين يثمن دور الرئيس ترمب لدفع جهود إحلال السلام.

هذا، ورعت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

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