عفاف شعيب تكشف حقيقة أداء دور "سيدة القطار"

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن أحد الصحفيين أكد لها بأن الجميع يرشحها لتجسيد دور "سيدة القطار" فأخبرته بأنها سيدة جميلة والجميع يحترمها على الموقف الذي فعلته، وتساءل:"إذا عرض عليك الدور هل ستوافقين"، لترد: "إذا كان المحتوي كان جيدًا سأوافق".



وأضافت "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولي المصرية، أن "سيدة القطار " أدت واجبها كأم مصرية عظيمة، موجهة الشكر للجندي العظيم والثبات الذي ظهر به في هذه الواقعة، وتابعت:" جنود مصر بواسل يضحون بأنفسهم في سبيلنا الوطن وحمايتنا".



وأكدت، أنه من الصعب أن يدور عمل فني حول مشهد واحد، ولكن ما حدث أن الخبر المنشور كان يدور حول تعليقي على سؤال الصحفي بتجسيد دور سيدة القطار في عمل فني، وترحيبي بذلك الأمر.



هذا، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تكريم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد في الأول من يوليو 2020، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.



وفي سياق متصل، قام الفريق أول محمد زكي باستقبال وتكريم السيدة صفية إبراهيم يوسف أبو العزم، والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار خلال الحفل، وذلك تقديرا وعرفانا لما صدر منها من فعل يحتذى به، وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أفراد القوات المسلحة.



كما قام وزير الدفاع بتكريم المجند الذي قدم أروع نموذج للجندي المصري الذي يتحلى بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الأمثل.

