في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال ليلى نظمي الفن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم المطربة الكبيرة ليلى نظمي، بعيد ميلادها الـ 74 التي اشتهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حيث اعتبرت من أهم المطربات للون الشعبي ومازالت اغانيها تذاع في الأفراح.

كشفت ليلى نظمي، في احدى الحوارات الصحفية لها عن سبب إعتزالها: "إن ابني سبب اعتزالي، فهو من تلاميذ عمرو خالد، وسطي وغير متشدد، وفي أحد الأيام طلب مني ابني الاستماع إلى ألبوم له عن الحجاب، فتأثرت جدا لكن رفضت وقتها الاستماع إلي الألبوم الديني".

وتابعت: "قررت ارتداء الحجاب، ثم ذهبت لأداء مناسك العمرة مع عمرو خالد وعدد من تلاميذه، وتأثرت جدا هذه المرة، بعد أن شاهدت تلاميذه يساندوننا".

ومن أشهر أغاني ليلى نظمي: "ما اخدش العجوز انا. وادلع يا عريس يا ابو اللثة نايلون.. وحماتي يا نينا دلوعة عليا".

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