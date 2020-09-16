باحث: "حسن البنا كان موهوما بإنه ممكن يحكم العالم" (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:04 ص
سامح عيد
سامح عيد
كـسـاب أحـمـد
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قال سامح عيد، الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية، إن حسن البنا، مؤسس الجماعة الإرهابية، كان لديه وهما بأنه سيحكم العالم، وكان يرى أنه منتدبا من الله لحكم البشرية، مشيرًا إلى أن أيديولوجية الإخوان اخترقت جميع التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.

وتابع "عيد"، خلال حواره ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الإخوان يرون بأن الرسالة المحمدية لم تكتمل، وبأنهم يسعون لاستكمالها، ودائمًا ما يسوقون نفسهم أمام المجتمع الغربي، بأنهم بعاد عن العنف، رغم أنهم شاركوا في قتل الرئيس الراحل أنور السادات

ولفت لخبير بشؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان لا ترى أن داعش أو القاعدة على خطأ، ولكنهم تعجلوا قطف الثمرة، معقبًا: "يعني كانوا المفروض ينتظروا الوقت المناسب للحرب"

وفي سياق منفصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وقال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت ضربة قوية، لأنه هو المرشد السرى للإخوان وبالتالي فإن القبض عليه سيكون مؤثر جدا فى تنظيم الإخوان وسيزيد من حدة المشاكل والخلافات بين قيادات الجماعة.

وأضاف حافظ أبوسعدة أن القبض على عزت ضربة مؤثرة على البنية التنظيمية للإخوان وتعد هي الضربة الكبرى ضد تنظيم الجماعة الإرهابية منذ عام 2013، موضحا كيفية تعامل قنوات ومنصات الإرهابية مع القبض على محمود عزت قائلا:" الإخوان دائما ما يحولون أي حدث سواء قبض أو محاكمة إلى مظلومية، سيكون هناك فى البداية صدمة الإنكار ومع إقرارهم للحقيقية سيسعون لفكرة المظلومية، سيجعلونها قصة بكائية جديدة".

وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تسير في اتجاهها لتحقيق العديد من الإنجازات ولم تتأثر بالحملات التي تشن ضدها وتثبت يوميا أنها قادرة على دحر الإرهاب من جذوره.

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سامح عيد بوابة الفجر الفجر الإخوان

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