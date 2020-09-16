في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات دخول ذكرى عالم الفن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة التونسية الراحلة ذكرى، التي فارقت الحياة بطريقة درامية رميًا بالرصاص ليلة 28 نوفمبر 2003 على يد زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي قبل انتحاره.

ولدت ذكرى في منطقة وادي الليل، غرب العاصمة التونسية، يوم 16 سبتمبر 1966.

وبدأت مسيرتها في الغناء مبكرًا بعمر 14 سنة حينما شاركت سنة 1980 في برنامج المسابقات "بين المعاهد"، قبل أن تفوز بالجائزة الكبرى في برنامج الهواة "فن ومواهب" لسنة 1983 بعد أداء باهر لأغنية "الرضى والنور" للست أم كلثوم.

سافرت لاحقًا بعمر 20 سنة 1986 إلى سوريا رفقة الملحن التونسي عبد الرحمن العيادي في رحلة موسيقية إلى سوريا حيث سجلت بعض الأغاني، قبل أن تعود لتونس وتفوز سنة 1987 بالجائزة الثالثة لمهرجان الأغنية التونسية، أشهر مهرجانات الموسيقى في تونس، بأغنية حملت عنوان "حبيبي طن فؤادي".

انتشر اسم ذكرى في الأثناء، في الوطن العربي عبر خامة صوتية قلّ وجودها، وانتشر اسمها بالخصوص بداية التسعينيات في ليبيا أين تعاملت مع أسماء كبيرة في الموسيقى الليبية مثل المغني محمد حسن والشاعر علي الكيلاني.

وقامت بإعادة تقديم التراث الليبي إضافة لأغانيها الخاصة وأصدرت ألبومات ليبية خالصة، ما جعلها أحد أبرز وجوه الموسيقى الليبية في العقدين الأخيرين إذ رغم هجرتها لاحقًا إلى مصر وانتشارها العربي، ظل حبل الوصل دائمًا بين ذكرى والأغنية الليبية، ويُنقل أن آخر عمل سجلته قبل وفاتها كان في ليبيا.

نشرت ذكرى 30 أغنية في تونس منذ بزوغ اسمها في الساحة الموسيقية إلى غاية سفرها إلى مصر أواسط التسعينيات، وقد لحن عبد الرحمن العيادي، وهو خطيبها السابق، نصيب الأسد من أغانيها، ثم انفصلت عنه لتنضم فرقة "زخارف عربية" قبيل الرحلة إلى المشرق العربي.

توجهت ذكرى إلى مصر وتعاملت مع الموسيقي هاني مهنى لتقدم أول ألبوم عربي "وحياتي عندك" سنة 1995، ثم ألبوم "مع سيرتك" سنة 1996. توالت نجاحات ذكرى عبر إنتاج غزير لتصدر ألبومها الشهير "الأسامي" سنة 1997. وسرعان ما اقتحمت المطربة التونسية بصوتها الباهر مجال الأغنية الخليجية لتتميّز فيها بشكل فات أداء الفنانات الخليجيات، ولذلك لازال يعتبرها نقاد لليوم أنها أفضل فنانة غنت الأغنية الخليجية.

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