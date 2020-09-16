برشلونة يختار بديل لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

اختار نادي برشلونة الاسباني بديل النجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي قرر البقاء فى صفوف فريقه على الانضمام للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة هدفه الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هو ضم مهاجم بعد قرب رحيل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز هذا الصيف.


وأضافت التقارير ان هداف الدوري الإيطالي الممتاز إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو أصبح ضمن أوليات النادي الكتالوني لضمه هذا الصيف لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.


يذكر أن كومان قد بلغ لويس سواريز انه ليس ضمن خططه فى الموسم الجديد.

أخبار تهمك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل أزمة كارتيرون مع مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور ردًا على رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - بعد كارتيرون.. الزمالك يتلقي ضربة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد رحيل كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أحمد فتحي يصدم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "المركزى" بشأن سحب الأموال من الصرافات الآلية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينفي رفض فايلر لعودة «القناص»

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل - بعد رحيل كارتيرون.. تعرف على مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

عاجل.. بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع كارتيرون

09:59 م

تقارير.. بيراميدز يخطف صفقة جديدة من الأهلي

08:14 م

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

11:39 م

تصريحات نارية من محمد صلاح بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر