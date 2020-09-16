برشلونة يختار بديل لاوتارو مارتينيز

اختار نادي برشلونة الاسباني بديل النجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي قرر البقاء فى صفوف فريقه على الانضمام للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة هدفه الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هو ضم مهاجم بعد قرب رحيل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز هذا الصيف.





وأضافت التقارير ان هداف الدوري الإيطالي الممتاز إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو أصبح ضمن أوليات النادي الكتالوني لضمه هذا الصيف لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.





يذكر أن كومان قد بلغ لويس سواريز انه ليس ضمن خططه فى الموسم الجديد.