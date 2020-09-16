أحمد حلمي عن تجربته في "كده رضا": أصعب فيلم مثلته بسبب تجسيدي 3 شخصيات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تحدث النجم أحمد حلمي، عن تجربته في فيلم "كده رضا"، مؤكدًا على أنه من أكثر الأعمال التي تطلبت منه مجهودًا كبيرًا وأكثرها صعوبة في التنفيذ.

وقال حلمي خلال لقاءه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية "DMC"، إن قصة الفيلم وفكرته لفتت انتباهه منذ سماعها لأول مرة، وبدأ في التحضير للشخصيات الثلاثة.

وأضاف أن الصعوبة كانت تكمن في كيفية صنع فرق بين الثلاث شخصيات والنجاح في أن يشعر المشاهد باختلاف بينهم ولا سيما عندما تجتمع الشخصيات في مشهد واحد.

يشار إلى أن النجم أحمد حلمى، قدم أخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.


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