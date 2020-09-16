ما هي متلازمة ما بعد التعافي؟ لجنة مكافحة كورونا تجيب (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لم يحدث في مصر حتى الآن عودة إصابة لمريض تعافى من فيروس كورونا، ولكن لا يوجد ما يمنع حدوث هذه المسألة، معلقا: "محدش يقدر يقول المناعة ستستمر أد إيه بعد التعافي".





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم رصدوا ظاهرة "متلازمة ما بعد الكورونا" حيث يعاني المصاب بعد شفائه من عدة أعراض، مثل شعور المتعافي من ضيق التنفس، وتسارع في ضربات القلب، وزيادة في التعرق.





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنهم رصدوا أكثر من 17 عرض يمكن أن يستمروا بعد تمام التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، منوها أن هؤلاء الأشخاص يحصلوا على عدد من الفيتامينات.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 776 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 85745 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

