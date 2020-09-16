في ذكرى ميلاده.. عبد الوارث عسر ترك وظيفته من أجل الفن ودخل في غيبوبة بسبب زوجته

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير عبد الوارث عسر، والذي لقب بشيخ الفنانين، وذلك لاكتشافه لعدد كبير من النجوم.

انضم الفنان عبد الوارث عسر، لجمعية " انصار التمثيل" والتي تعد أولى تجاربه الفنية مع جورج أبيض، ليصبح عضوًا بالفرقة وكان يجمع وقتها بين الفن وعمله كموظف بوزارة المالية.

حاول "عسر" التوفيق بين عمله ككاتب حسابات في وزارة المالية وبين الفن، إلا أنه أخفق في ذلك.

فقرر أن يضحي بوظيفته الحكومية ويقدم استقالته في الأربعين من عمره، وذلك من أجل أن يمارس هوايته وحبه للتمثيل والفن ولهذا السبب لم يعرفه الجمهور غير في مرحلة متقدمة من العمر.

تدهورت حالته الصحية عقب رحيل زوجته بعد أن عاش آخر أيامه في اكتئاب شديد، نظرًا لارتباطه بها وحبه الكبير الذي يحمله في قلبه تجاهه، فدخل في غيبوبة لمدة طويلة حتى رحل عن عالمنا في 22 إبريل عام 1982.



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